Wasserleiche in Hamburg aufgetaucht: Ist es Timo Kraus?

Es ist mittlerweile fast 11 Wochen her, dass HSV-Manager Timo Kraus spurlos verschwunden ist. Jetzt wurde eine männliche Wasserleiche am Museumsschiff „Cap San Diego“ gefunden - unmittelbar in der Nähe, wo Timo Kraus verschwand. Handelt es sich dabei um den vermissten HSV-Manager?

Der leblose Körper wird untersucht

Am Donnerstag morgen wurde die Leiche entdeckt. Sofort ging ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Die Einsatz haben den leblosen Körper sofort geborgen. Mittlerweile wurde er mit dem Rettungswagen in das Institut für Rechtsmedizin gebracht, dort wird er seit 8. 20 Uhr untersucht.

Ob es sich bei der männlichen Leiche wirklich um den vermissten Timo Kraus handelt ist im Moment noch nicht klar. Doch wie das Hamburger Abendblatt berichtet, gehen Polizei und Rechtmedizin mit höchster Wahrscheinlichkeit davon aus.

Timo Kraus verschwand am 8. Januar

Der HSV-Manager wird seit dem 8. Januar vermisst. Das letzte Mal wurde er nach einer Feier bei den Landungsbrücken gesehen, danach fehlte von dem Familienvater jede Spur. Die Suche nach Timo Kraus wurde zunächst eingestellt. „Es gibt leider keine neuen Hinweise. Auch eine erneute Suche macht keinen Sinn", erklärte ein Sprecher der Polizeiinspektion Harburg.