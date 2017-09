Wayne Rooney: Er hat seine schwangere Frau betrogen!

Puh, Wayne Rooney hat im Moment so richtig viel Ärger! Erst vor wenigen Tagen wurde der Kicker wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Jetzt kommt raus: In der Partynacht hatte er auch noch seine schwangere Frau betrogen.

Wayne Rooney: Knutscherei mit einem Partygirl

Am Wochenende wurde bekannt, dass sich Wayne Ronney mit einem Partygirl vergnügt hat - und dass, während seine schwangere Frau Coleen zu Hause saß! Die kocht jetzt vor Wut! Reicht sie endgültig die Scheidung ein?

Wayne Rooney: Seine Frau ist stinkwütend!

Wie ein Insider gegenüber der "Mirror" verraten hat, kam es zur ersten Aussprache zwischen Wayne Rooney und seiner Frau Coleen. Coleen soll geschrien haben und kochte vor Wut. "Wayne ist total reumütig und weiß, dass er sie im Stich gelassen hat", so der Insider. Doch reicht das um seine Ehe zu retten?

Der Fußballer sorgte in den neun Ehejahren öfter für Fremdgehskandale. Jetzt könnte er das Fass zum Überlaufen gebracht haben. "Es wird sich zeigen, ob sie ihre Ehe retten können", so der Insider weiter. Zumindest für ihre drei Kinder Klay, Kai und Kit wäre dies zu hoffen....