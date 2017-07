Schock in einem Swinger-Club in Melbourne: Während die Menschen dort tanzen und Sex haben, stürmen plötzlich Polizisten den Club! Der Grund: Eine Spielzeugwaffe…

Dale Ewins und Zita Sukys wollten einen Abend in dem Swingerclub verbringen. Das Paar postete ein Bild von sich bei Facebook – dazu hat er eine Spielzeugwaffe im Mund. Vor dem Club stellten die Security-Mitarbeiter fest, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handelt.

Während sich das Paar in einem Hinterzimmer vergnügte, hat eine andere Person die Polizei alarmiert, welche wegen eines Mannes mit einer Waffe in dem Club angerufen wurden, wie die Seite „9news.com“ schreibt.

„30 bis 40 Polizisten stürmten herein, brüllten: ,Leg die Waffe weg!‘“, schilderte eine Augenzeugin den Zwischenfall. Die Beamten dachten in dem Moment offenbar, dass es sich um eine echte Waffe handelt. Ein Polizist machte von seiner Schusswaffe Gebrauch: Zita wurde ins Bein getroffen, ihr Freund in die Brust – beide mussten im Krankenhaus behandelt werden.