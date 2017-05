Wegen Steuerhinterziehung: Muss Bert Wollersheim ins Gefängnis?

Ohje! Für Bert Wollersheim wird es gerade richtig eng. Es sieht ganz so aus, als würden seine Steuerschulden aus den Jahren 2007 und 2008 ihn bald ins Gefängnis bringen.

Eigentlich hatte sein Insolvenzanwalt eine Einstellung des Verfahrens aushandeln können, doch selbst diese fünfstellige Summe kann der 66-Jährige sich nicht leisten. „Selbst wenn ich nur zu einer Geldstrafe verurteilt werde, aber dann nicht zahlen kann, wandere ich ins Gefängnis“, klagt der Rotlicht-König gegenüber Bild.

Wieso seine Ex Sophia Vegas die Summe nicht für ihn aufbringen will, kann Bert nicht verstehen. „Ich finde, dass sie nach sieben Jahren Ehe eigentlich die moralische Pflicht hat, zumal sie mir zugesagt hatte, die Summe zu überweisen“, erklärt er. Davon will seine Verflossene allerdings nichts wissen. „Ich unterstütze Bert mit monatlichen Zahlungen auch neun Monate nach unserer Trennung noch. Ich kann aber nicht auch noch die Strafe für ihn bezahlen. So reich bin ich nun auch wieder nicht“, rechtfertigt Vegas sich.

Ob Wollersheim letztendlich wirklich ins Gefängnis muss, wird sich zeigen.