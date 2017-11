Weiße Weihnachten: Gibt es Schnee an Heiligabend?

Pünktlich zur Adventszeit und zu den Eröffnungen der Weihnachtsmärkte ist der Winter in Deutschland angekommen.

Es wird zeitig dunkel und es wird immer kälter – Am Freitag ist schon der 1. Dezember und es dauert nicht mehr lang bis Heiligabend. Bisher hat uns der Winter fest im Griff: Besonders in den Mittelgebirgen schneit es derzeit oft und auf den Alpen können sogar bis 75 Zentimeter Neuschnee fallen. Doch wie sieht das Wetter eigentlich an Weihnachten aus?

Der Winter soll in Deutschland zunächst bleiben. In der Adventszeit können wir uns also auf Schnee freuen. Es gibt aber leider auch eine schlechte Nachricht: Ausgerechnet kurz vor Weihnachten soll der Winter laut der 28 Tage-Prognose die Fliege machen. Die Chance auf weiße Weihnachten stehen in diesem Jahr (mal wieder) total schlecht.

Ganz sicher sind die Prognosen aber nicht – es gibt also auch noch etwas Hoffnung. Wie das Wetter genau zu Heiligabend und an den zwei Weihnachtsfeiertagen wird, kann erst kurz davor genau vorhergesagt werden.