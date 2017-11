Weltstar David Cassidy ist tot!

Welt-Ikone David Cassidy ist tot! Der Schauspieler und Sänger ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Das bestätigt jetzt sein Sprecher.

David Cassidy hatte gesundheitliche Probleme

"Im Namen der gesamten Cassidy-Familie müssen wir mit großer Trauer den Tod unseres Vaters, unseres Onkels und unseres lieben Bruders, David Cassidy bekannt geben", heißt es in einem Statement des Sprechers.

David Cassidy hatte in den vergangenen Tagen schwer mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Letzte Woche wurde er wegen Leber- und Nierenversagen in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem bestätigte er, dass er an Demenz erkrankt ist.

"David starb umgeben von denen, die er liebte, mit Liebe in seinem Herzen und frei von dem Schmerz, der ihn so lange begleitet hatte. Danke für die Unterstützung, die ihr ihm diese vielen Jahre lang gezeigt habt", so der Sprecher weiter.

David Cassidy: Ein Teenie-Idol

David Cassidy wurde durch die Serie "Die Partridge Familie" in den 70er Jahren bekannt und als Teenie-Idol gefeiert! Und auch als Sänger konnte sich David Cassidy im Laufe seiner Karriere einen Namen machen. Zu seinen größten Hits gehören Stücke wie "I think I love you", "Cherish" oder "Daydreamer".