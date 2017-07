Nach den G20-Krawallen in Hamburg bleibt die Stimmung angespannt. Auch wenn die Hamburger Einsatz und Stärke zeigen und kurzerhand die betroffenen Viertel mit eigenen Händen wieder auf Vordermann bringen, bleibt immer noch die Frage: Wie lassen sich Ausschreitungen dieser Art künftig vermeiden? Politiker stellen die Option in den Raum, die Anarcho-Stützpunkte der Linksextremen dicht zu machen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Roten Flora in Hamburg. CDU- Kanzleramtsminister Peter Altmaier erklärt „Bild“ gegenüber dazu: „Wir werden prüfen, welche Rolle die Verantwortlichen der Roten Flora gespielt haben. Wo gegen Gesetze verstoßen wird und wo zu Gewalt aufgerufen wird, das dürfen wir das nicht zulassen. Der Rechtsstaat hat die Möglichkeiten und Mittel, diesem Problem zu entgegnen.“

Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz reagierte auf die Frage, ob die Linken tatsächlich aus der Roten Flora vertrieben werden sollen dem „Hamburger Abendblatt“ folgendermaßen gegenüber: „Das muss diskutiert werden. Wir werden genau sehen müssen, wer für was Verantwortung hat.“ Andere Politiker sind der Meinung, dass die Anarcho-Stützpunkte der Linksextremen konsequent geräumt werden müssen. So reagiert beispielsweise FDP-Chef Christian Lindner sehr vehement: „Wie lange wollen wir diese rechtsfreien Räume noch tolerieren? Der Rechtsstaat macht sich und uns alle angreifbar, wenn er sein Gewaltmonopol infrage stellen lässt. Er hat die Mittel, das Recht durchzusetzen. In besetzten Gebäuden wie der 'Roten Flora' in Hamburg oder der Rigaer Straße in Berlin werden die Gewaltexzesse vorbereitet.“ Wie die linke Szene auf die Räumungen reagieren wird, möchte man sich nach den aktuellen Geschehnissen allerdings lieber nicht vorstellen.

Die Rote Flora wurde 1888 erbaut und diente als Gesellschafts- und Konzerthaus. Seit dem 1. November 1989 ist die Rote Flora offiziell besetzt.