Werner Nekes: Der deutsche Star-Regisseur ist tot

Er gilt als Entdecker von Helge Schneider, erhielt einen Bambi für sein Lebenswerk und gilt als einer der wichtigsten Regisseure des Landes. Nun ist Werner Nekes tot. Der Filmemacher ist am Sonntag, 22. Januar, im Alter von 72 Jahren in seiner langjährigen Heimat Mülheim an der Ruhr verstorben. Die Todesursache ist nicht bekannt.

Der gebürtige Erfurter erlangte 1986 große Bekanntheit mit der Schlagerparodie "Johnny Flash", in der Helge Schneider die Hauptrolle spielte. Für den Komiker bedeutete der Film den großen Durchbruch.

Werner Nekes drehte im Laufe seiner Karriere zehn Filme und wurde mit neun Preisen ausgezeichnet.