Werner Schulze-Erdel: Abrechnung mit Inka Bause

Elf Jahre lang traten große und kleine Familien in Werner Schulze-Erdels Show "Familien Duell" gegeneinander an. Dann verschwand die Game-Show von den Fernsehbildschirmen.

Jetzt wurde sie auf RTLplus neu aufgelegt. Doch darüber freuen sich bei weitem nicht alle. Spießig, langweilig, billig - so das Urteil des Kult-Moderators.

Familien Duell auf RTL: Die Wollnys vs. die Geissens?

Werner Schulze-Erdel ist enttäuscht vom "Familien-Duell"

"Ich bin so enttäuscht, dass es so spießig geworden ist. Als ob sich das Rad nicht gedreht hätte. Da ist alles so spießig und so langweilig. Kein Publikum. Wenn man etwas billig macht, dann sieht es auch billig aus", sagt Schulze-Erdel in der aktuellen Ausgabe der "Closer".

Zur Show hat er also eine klare, wenn auch vernichtende Meinung - aber wie steht Werner Schulze-Erdel zu seiner Nachfolgerin Inka Bause? "Ich rede nicht über Kollegen. Ich habe es damals gerne und erfolgreich gemacht."

Inka Bause moderiert die Neuauflage vom "Familien Duell" MG RTL D / Willi Weber

Ist Inka Bause keine würdige Nachfolgerin für Werner Schulze-Erdel?

Krass. Es scheint, als würde Werner Schulze-Erdel nicht besonders viel von Inka Bause halten. Auch im weiteren Verlauf des Interviews spricht er nicht weiter über sie. Aber: Manchmal sagt es ja auch mehr aus, wenn man nichts sagt...

Das komplette Interview gibt es ab Donnerstag in der "Closer".