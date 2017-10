Wetter-Chaos droht: In dieser Region wird es besonders heftig!

Seit Montag hat der Herbst uns voll im Griff. Am Wochenende wird es aber richtig ungemütlich – besonders zwei Regionen sind betroffen.

Am Mittwoch bleibt es vorwiegend nass und vor allem auch kalt. Besonders in der Mitte und im Osten soll es heftig regnen – bei gerade mal Temperaturen von 15 Grad. In der Nacht zum Mittwoch hält der Regen vor allem in den Alpen und im Schwarzwald an.

Während es im Norden weiter regnet, sorgt ein Hochdruckgebiet im Süden für deutlich besseres Wetter. Auch in den kommenden Tagen bleibt es zweigeteilt. Im Norden regnet es weiter, während im Süden die Sonne scheint und es mit 21 Grad deutlich wärmer wird. Auch am Wochenende soll es so bleiben.

In der kommenden Woche könnte es aber überall etwas besser werden – es bleibt aber weiter kalt. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis die ersten Schneeflocken auch das Flachland erreichen.