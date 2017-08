Wetter: Herbsteinbruch am Wochenende

Es wird ungemütlich in Deutschland: Am Wochenende wird es sogar richtig herbstlich. Eine Kaltfront mit heftigen Regenschauern und Gewittern zieht heran, die Temperaturen gehen markant zurück.

In Rheinland-Pflanz und im Allgäu ist die Unwetter-Gefahr am höchsten. Auch in Bayern werden besonders am Samstag große Regenmengen erwartet.

Es wird auch deutlich kühler, Höchstwerte von 20 Grad werden erwartet.

Es gibt jedoch auch eine gute Nachricht: In der nächsten Woche könnte der Sommer zurückkehren - und zwar ohne extreme Hitze und ohne Unwetter. Das wäre doch ein versöhnliches Ende...