Wetter-Schock: Mega-Temperatursturz am Wochenende!

Wetter-Überraschung mitten im November: Zunächst kommt der Frühling mit Temperaturen von bis zu 18 Grad zurück. Dann droht aber ein heftiger Wetter-Wechsel!

Die Werte steigen am Donnerstag auf bis zu knapp 20 Grad. Mit bis zu 16 Grad wird es auch am Freitag auch nochmal mild und auch die Sonne lässt sich oft blicken. Die Wärme hält sich aber nicht lange, denn am Samstag kommt schon das nächste Tiefdruckgebiet.

Pünktlich zum Wochenende wird es richtig kalt und vor allem auch nass: Es drohen heftige Niederschläge und sogar Schneefälle sind bis in tiefere Lage nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen kommen kaum auf 5 Grad tagsüber, nachts wird es deutlich kälter.

In den Mittelgebirgen droht am Sonntag Dauerfrost und es ist stark bewölkt – immer wieder kann es Schnee geben. Zum Start der neuen Woche ist keine Besserung in Sicht: Das winterliche Wetter bleibt uns erhalten. Am Montag und Dienstag wird es mit rund 3 Grad am Tag sogar noch etwas kälter am Wochenende.