Wetter-Sensation: Der Sommer kommt zurück!

Wundervolle Neuigkeiten für alle Frostbeulen. Nach den regnerischen und kühlen Tagen meldet sich jetzt überraschend der Sommer zurück!

Samstag bis zu 20 Grad

Denn am Samstag kommt nicht nur endlich die Sonne wieder! Es werden auch bis zu 20 Grad! Temperaturen, die wir an manchen Tagen sogar im Sommer selbst vermisst haben. Besonders viel Glück haben da die Menschen im Süden und im Westen Deutschlands.

Im Osten und Norden könne wir immerhin mit 15 Grad rechnen.

Doch nach der wunderbaren Nachricht folgt leider auch gleich die schlechte News!

Erst sommerlich warm, dann bitter kalt!

Denn nach dem warmen Wetter meldet sich gleich der kalte Herbst zurück - mit einem fiesen Temperatursturz. "Das kommende Wochenende verspricht wieder eine turbulente Wetterlage. Erst erreichen die Temperaturen am Samstag stellenweise noch mal Rekordwerte und kratzen an der 20-Grad-Marke, dann gibt’s zum Sonntag einen dicken Temperatursturz", so der Meteorologe Dominik Jung von wetter.net gegenüber "Bild". Denn dann fallen die Temperaturen wieder auf bis zu 7 Grad. Am Dienstag sogar bis auf 5 Grad.