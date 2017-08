WhatsApp-Störung: Europaweite Ausfälle - Vor allem in den Niederlanden und Südengland gibt es massive Störungen bei Whatsapp. Auch in Deutschland häufen sich die Beschwerden über Ausfälle sowohl bei Störungs-Meldedienste, sowei auch in den sozialen Netzwerken. Seit 17 Uhr schnellen die Meldungen in die Höhe.

Zum derzeitigen Augenblick haben sich die Betreiber der App noch nicht zu den weitreichen Ausfällen geäußert.

Weitere Informationen folgen.