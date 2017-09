Wie traurig! Im Frankfurter Zoo ist Orang-Utan-Da­me Djam­bi gestorben.

Djam­bi war einer der ältesten in Gefangenschaft lebenden Orang-Utans weltweit. Sie war geschätzte 58 Jahre alt - ein genaues Alter ist nicht bekannt, da sie damals noch in freier Wildbahn lebte. Im Jahr 1964 kam sie nach Hannover und lebte seit 1966 im Frankfurter Zoo.

Djam­bi wollte am Samstag nichts mehr essen und hatte offenbar Zahn- und Bauchschmerzen, wie die "Bild"-Zeitung schreibt. Danach soll sie ein Schmerzmittel bekommen haben. Am Sonntag verstarb sie und wurde älter, als Orang-Utan Char­ly, der den bisherigen Rekord von 57 Jahren hielt. Der Altersrekord in der Natur liegt bei geschätzten 53 Jahren.