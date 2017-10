Wie zu „Monrose“-Zeiten: Süße Geburtstagsgrüße von Grace Capristo an Bahar Kizil

Seit dem Aus der erfolgreichen Girlband „Monrose“ sind die drei Bandmitglieder Mandy Grace Capristo, Senna Guemmour und Bahar Kizil getrennte Wege gegangen. Dass nicht einmal Mandy, die jetzt eine Solokarriere als Grace startet, und Bahar in Kontakt blieben, erstaunte die „Monrose“-Fangemeinde. Immerhin waren sie seit der Castingshow „Popstars“ beste Freundinnen.

Umso mehr dürfte es die Fans freuen, dass Grace und Bahar jetzt wieder zueinander gefunden haben! Offenbar ist Grace durch Bahars Teilnahme an der TV-Show „Dance Dance Dance“ wieder auf ihre ehemals beste Freundin aufmerksam geworden und bat sie spontan an einem ihrer Konzerte teilzunehmen. Inklusive anschließender Pyjamaparty! Jetzt sind die Zwei also wieder ein Herz und eine Seele und deshalb gibt es von Grace auch süße Geburtstagsgrüße für Bahar auf Instagram.

IT‘S MY BIRTHD #birthdaycelebration #itsmybirthday #birthdayfun Ein Beitrag geteilt von Bahar Kızıl (@baharkizilpolat) am 5. Okt 2017 um 2:20 Uhr

Der „Dance Dance Dance“-Star feiert heute nämlich seinen 29. Geburtstag und dieses wichtige Datum hat Grace natürlich auch nach all den Jahren nicht vergessen. Mit den Worten „Happy Birthday“ postet sie eine rührende Diashow mit Schwarzweiß-Bildern von sich und ihrer Freundin. Hoffentlich verlieren sich die beiden diesmal nicht mehr so schnell aus den Augen!