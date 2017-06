Wieder schwanger: Sixpack-Mom Sarah Stage wird erneut Mutter

Wundervolle Baby-Nachrichten bei Sarah Stage!

Rund zweieinhalb Jahre, nachdem das Model in seiner ersten Schwangerschaft als durchtrainierte "Sixpack-Mom" Schlagzeilen machte, ist jetzte der zweite Nachwuchs unterwegs!

Die tollen Neuigkeiten verkündete Sarah Stage höchstpersönlich auf ihrem Instagram-Account, wo sie in gewohnter Manier mit flachem fünf-Monats-Babybauch für ihre Fans posierte.

"Sixpack-Mom" Sarah Stage ist zum zweiten Mal schwanger Instagram / Sarah Stage

Zu einem Strand-Foto, auf dem Söhnchen James seine Hand sanft auf ihren Babybauch legt, schrieb die 33-Jährige gerührt:

"Gestern hat er meinen Bauch gestreichelt und "Mein Baby" gesagt. Glaubt ihr, dass Zweijährige es wirklich verstehen?"

Sarah Stage mit Söhnchen James: In zwei Wochen ist das Model im sechsten Monat Instagram / Sarah Stage

Im Oktober diesen Jahres soll Sarahs Baby Nummer zwei das Licht der Welt erblicken.

Und bis dahin dürften die Fans der "Sixpack-Mom" sicher gespannt beobachten, was sich in der durchtrainierten Körpermitte der werdenden Mama so tut.