Wieder vergeben? Rocco Stark postet Kuschel-Foto

Ist Rocco Stark etwa wieder in festen Händen?

Der 30-Jährige urlaubt zur Zeit auf Mallorca - und es scheint, als würde er die Sonne nicht nur in Gesellschaft von Töchterchen Amelia, sondern auch in der einer weiteren Dame genießen!

Auf Instagram postete Rocco vor Kurzem ein Foto, das eine deutliche Sprache spricht:

Auf einer Liege am Pool entspannt der Schauspieler in der Sonne und kuschelt sich dabei an den nackten Bauch einer unbekannten Begleitung!

Auch wenn dieses Schmuse-Foto eigentlich keiner weiteren Erklärungen bedarf, so gab Rocco auch im Interview mit Promiflash zu:

"Ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist in der Tat so, dass ich jemanden kennengelernt habe, den ich ganz ganz toll und ganz nett und ganz bezaubernd finde, allerdings würde ich jetzt nicht behaupten, dass wir in einer Beziehung sind."

Es scheint, als wolle es Rocco nach seiner öffentlichkeitswirksamen Beziehung zu Ex Angelina Heger dieses Mal ruhiger angehen lassen.