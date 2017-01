"Will & Grace": Die Kultserie kommt zurück!

"Will & Grace": Die Kultserie kommt zurück!

Wir haben sie geliebt und mit ihnen gelacht! Die Serie "Will & Grace" hat bis heute Kultstatus. Von 1998 bis 2006 flimmerte sie über die Bildschirme und machte die beiden Hauptdarsteller Debra Messing als Grace und Eric McCormack als Will zu Megastars. Jetzt werden wir die beiden schon ganz bald wieder im TV sehen!

Schauspieler Leslie Jordan plauderte über das Comeback von "Will & Grace"

Schauspieler Leslie Jordan, die die Rolle der Beverly Leslie spielte, verriet in einem Interview, dass "Will & Grace" ihr Comeback feiern werden! Seit Wochen wird darüber spekuliert, ob ein Comeback zusatnde kommt. Im Oktober stand der Cast für eine kurze Episode zum Thema US-Präsidentschaftswahl vor der Kamera - seit dem soll es Gespräche mit NBC geben. Nun verriet Leslie, dass das Comeback von "Will & Grace" fix sei!

Es soll 10 neue Folgen von "Will & Grace" geben

Zehn neue Folgen soll es geben, im Juli sollen die Dreharbeiten beginnen. Eine offizielle Bestätigung von NBC steht leider noch aus. Die Fans würden sich über eine Rückkehr des TV-Traumpaars aber riesig freuen!