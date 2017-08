Willi Herren bereut seine Ausrutscher mit Evelyn!

Das hat sich Willi Herren wohl etwas anders virgestellt! Nach seinem Auftritt bei "Promi Big Brother" musste er so einige Beliebtheits-Punkte abgeben. Jetzt erklärt er, was er wirklich bereut!

Willi Herren: "Ich war mir der Tragweite nicht bewusst!"

Gegenüber "Bild" gibt Willi Herren zu, dass er mit so einer Negativität nicht gerechnet hatte. Nach seinem Auszug begrüßte ihn seine Managerin und Ex Jana mit dem Wort "Arschloch"! „Ich war mir der Tragweite nicht bewusst, da wurde viel aus dem Kontext gezogen, das war bei dem Format der Fall, aber dass ich so negativ dargestellt werde, damit hätte ich nicht gerechnet. Dass ich zur Hassfigur werde … Ich habe doch niemandem was getan, aber ich habe die Gabe, in jedes Fettnäpfchen zu treten, deshalb habe ich mich bei meiner Managerin Jana und meiner Ex-Freundin Jasmin entschuldigt“, so Willi Herren nachdenklich.

Wofür er sich entschuldigt? „Dafür, dass ich Evelyn geküsst habe“, so der Schauspieler. Im Haus wurde es nämlich ziemlich heß zwischen Evelyn Burdecki und Willi Herren und am Ende knutschten sie sogar unter der Decke. Das bereut der nun bitter.

Willi Herren: Keine Gefühle für Evelyn

Willi Herren zu "Bild": „Wir haben unter der Decke geknutscht. Das war lecker. Ich bin ja nach wie vor Single. Das Geknutsche musste nicht sein. Ich bin aber immer noch ein Mann und sie ist eine Bombe von Frau, vielleicht ein bisschen naiv. Sie hat mir im Haus gut getan. Aber damit habe ich Menschen verletzt, die draußen vor dem Fernseher gesessen haben. ,Der hat gerade mit mir Schluss gemacht, gerade eine Dreiecksbeziehung hinter sich gebracht und jetzt gucke ich ihm beim Knutschen zu …‘ Das kreide ich mir an. Mir hätte das bewusst sein müssen."

Einige dachten noch, dass aus Evelyn und Willi vielleicht noch ein Liebespaar wird. Doch daraus wird nichts! "Ich habe mich nicht in Evelyn verliebt. Ich will auch kein Geld mit ihr verdienen“, stellt der Sänger klar.