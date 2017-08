Willi Herren gesteht Haar-Transplantation

Wer schön sein will, muss leiden! Das erfuhr Willi Herren am eigenen Kopf! Der Ex-Lindenstraße-Star ließ sich die kahlen Geheimratsecken operativ auffüllen – eine schmerzlich, haarige Angelegenheit! Erleichtert erklärte er nach der Prozedur: „Heutzutage darf man ja zum Glück auch als Mann was für sein Äußeres tun.“

Willi Herren: Bis zum Ende des Jahres schuldenfrei?

Inzwischen sprießen die transplantierten Haare längst - davon können sich die "Promi Big Brother 2017"-Zuschauer ab sofort selbst überzeugen. Bleibt zu hoffen, dass es für den Schlager-Star im VIP-Container nicht so stressig zugeht, dass er sich die frischen Haare direkt raufen muss. Streitpotenzial gibt es schließlich genug. Und er selbst hält ja bekanntlich auch nicht mit seiner Meinung hinterm Berg...