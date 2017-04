Willi Herren: Diese Nackttänzerin ist seine neue Freundin!

Willi Herren und Jana Windolph haben sich nach sieben Jahren getrennt. Nun wurde auch der Trennungsgrund bekannt: Der Schlagersänger hatte eine längere Affäre mit einer Nacktsängerin!

„Monatelang habe ich ein doppeltes Spiel getrieben und mich nicht offenbart, weil ich niemanden verletzen wollte“, gestand Willi Herren in der „Bild“-Zeitung. Mittlerweile ist er mit Jazmin Gülpen auch zusammen und steht auch zu seiner neuen Freundin: „Ich bin aktuell sehr glücklich“, sagt er.

Seine Ex-Freundin Jana Windolph hat noch immer Gefühle für Willi Herren, wie sie kürzlich verriet. Zuletzt hatte sich der Schlagersänger aus dem Showgeschäft zurückgezogen, da er sich in eine Klinik hat einweisen lassen, da er kurz vor einem Burn-Out stand und unter Despressionen litt. Mittlerweile hat er wieder Auftritte und will auf Mallorca in diesem Jahr wieder durchstarten.