Willi Herren: Mit Bibis "Wap bap" aus der Pleite?

Ganz schön schwierig, was Willi Herren sich da vorgenommen hat. Gemeinsam mit Malle-Kollege DJ Düse versucht der "Promi Big Brother"-Teilnehmer, Bibi Heinickes Song "How it is", auch bekannt als "Wap bap", erfolgreich zu machen.

Wir erinnern uns: "Bibis Beauty Palace"-Bibi scheiterte mit dem Titel gnadenlos. Auf Youtube bekam sie dafür über 2,5 Millionen negative Bewertungen.

Noch kommt auch Willi Herrens Song nicht besonders gut an

Pleite-Willi soll er jetzt dennoch zum Erfolg führen. Noch sieht es allerdings nicht danach aus, als würde das klappen: Mit nur etwas mehr als 40000 Aufrufen wird er auf Youtube bisher noch nicht allzu gut geklickt.

Da hilft es leider auch nicht, dass Willi Herren den Song nicht komplett gecovert ist, sondern sich nur in Teilen an Bibis Melodie und Text bedient hat.

Und, ob der Techno-Beat und die Malle-typischen Textpassagen, wie "Ich schaue in den Spiegel Mann, ich bin blau wie ein Schlumpf", besonders hilfreich sind, um den Song zum Chart-Erfolg zu machen, bleibt auch mal dahingestellt...