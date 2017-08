Willi Herren: Promi Big Brother soll ihn aus der Pleite holen!

"Promi Big Brother 2017"-Kandidat ist vielen nicht nur dank der Lindenstraße bekannt! Auch durch zahlreiche Negativ-Schlagzeilen machte er sich einen Namen. Von Drogeabstürzen bis hin zu Pleite-Skandalen! Mittlerweile ist es ruhiger um Willi Herren geworden. Seit vielen Jahren ist der Sänger clean und nun will er auch seine Schulden endlich loswerden!

Pleite-Skandal um Willi Herren!

Willi Herren hatte nach seinem Absturz damals eine halbe Million Euro Schulden! Ein echter Pleite-Skandal! Doch der Schauspieler kämpfte. Er ließ sich in der Betty Ford Klinik behandeln und schaffte es zurück ins Leben. "Der Junkie, der Kokser, das war früher. Heute bin ich einfach der Willi", erklärte der "Lindenstraße"-Star vor 5 Jahren gegenüber "BZ". Jetzt will er auch seine Schulden ein für alle Mal loswerden.

Promi Big Brother 2017: Feiert Willi Herren sein Comeback in der "Lindenstraße"?

Willi Herren sieht Promi Big Brother 2017 als Chance

Mit "Promi Big Brother 2017" will Willi Herren endlich aus der Pleite. „Mein Ziel ist es, ‚Promi Big Brother‘ und die 100 000 Euro zu gewinnen. Denn dann wäre ich das erste Mal in meinem Leben schuldenfrei“, erklärt er ganz offen gegenüber "Bild". Der Sänger hat ganze 70. 000 Euro Schulden - die will er loswerden. „Ich hatte vor neun Jahren sogar noch 500 000 Euro Schulden, die ich jetzt bis auf 70 000 abgetragen habe. Wenn ich mit dem Geldkoffer aus dem Haus komme, bin ich am Montag sofort beim Finanzamt und gebe den dort ab. Das ist sicher.“

Man darf gespannt sein, ob Willi Herren am Ende wirklich das Rennen macht...