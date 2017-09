William Gladstone Stewart: Der Quiz-Show-Star ist tot

Traurige Neuigkeiten aus England: Quizmaster William Gladstone Stewart ist tot. Die britische TV-Legende ist im Alter von 84 Jahren nach kurzer Krankheit verstorben.

Er verstarb "friedlich im Kreise seiner Familie", heißt es in einem Statement.

Im Laufe seiner Karriere produizierte William G. Gladstone verschiedene Sitcoms, und er machte sich auch als Moderator einen Namen. In den 80ern wurde er berühmt durch die Quiz-Show "15 to 1" - dem englischen Pendent zu "Jeder gegen jeden". Von 1988 bis 2003 war er das Gesicht der Sendung. Außerdem moderierte er "The price is right" - in Deutschland bekannt als "Der Preis ist heiß". Für die britische Version des "Familenduells" arbeitete er als Produzent.

Verheiratet war William G. Gladstone mit Laura Calland, der Off-Stimme aus "15 to 1".

Auch diese Stars sind dieses Jahr verstorben: