William und Kate kommen nach Deutschland

Aufgepasst, Royal-Fans: In Deutschland kündigt sich hoher Besuch an! William und Kate kommen nämlich zu uns.

William und Kate werden an drei Stationen halt machen: Berlin (19. Juli), Heidelberg (20. Juli) und Hamburg (21. Juli), wie der Kensington-Palast am Dienstag mitgeteilt hat. Vor dem Deutschland-Besuch reisen die Royals nach Polen und werden in Warschau und Danzig erwartet.

In Deutschland haben William und Kate einen straffen Terminplan. Nähere Einzelheiten zum Programm wurden aber noch nicht bekanntgegeben. "Der Herzog und die Herzogin von Cambridge möchten Deutschland und die Menschen hier in vielen persönlichen Begegnungen kennenlernen und die deutsch-britische Freundschaft in ihrer Vielfalt und Beständigkeit feiern und vertiefen", so Botschafter Sebastian Wood.