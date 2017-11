Wintereinbruch: Jetzt kommen Frost und Schnee

Der Winter nähert sich mit großen Schritten und verdrängt den Herbst jetzt komplett. Nachdem es am Wochenende teilweise noch mal bis zu 20 Grad warm wurde, hält jetzt die Kälte Einzug.

Aus Richtug Westen nimmt nämlich eine Kaltfront Kurs auf Deutschland und bringt eisige Polarluft mit.

Wetterumschwung: Heftiger Temperatursturz mit Bodenfrost erwartet

Der Deutsche Wetterdienst verkündete bereits laut "Bild": "Jetzt geht’s los mit dem üblichen Winterwetter. Die nächste Woche gibt einen ersten Vorgeschmack."

Autofahrer müssen mit überfrierender Nässe rechnen

In Bayern gab es bereits am Sonntagabend den ersten Schnee. Und dabei muss es nicht bleiben: In Alpennähe sinkt die Schneefallgrenze auf 600 Meter, in den restlichen Regionen auf 800 bis 1200 Meter. Bis zu 50 Zentimenter Neuschnee sind möglich!

Temperaturen können im Landesinneren bis auf den Gefrierpunkt sinken, auch Frost in Bodennähe ist nicht ausgeschlossen. In einigen Mittelgebirgen ist vereinzelt mit Luftfrost zu rechnen. Auch vor überfrierender Nässe wird gewarnt. Autofahrer sollten also spätestens jetzt Winterreifen aufziehen.

Im Flachland bleibt die Lage aber vorerst noch entspannter: Dort ist ein Wintereinbruch erstmal nicht in Sicht.