Wintereinbruch: Schnee und Eis sorgen für Chaos!

Der Winter ist da! Schneefall hat am Montagmorgen für viel Chaos auf den Straßen gesorgt

In Oberfranken, der Oberpfalz und anderen Teilen Bayerns wurden viele Autofahrer von teils heftigen Schneefällen überrascht. Die Schneefallgrenze ist in der Nacht auf rund 500 Meter gesunken - teilweise fiel der Schnee bis in tiefere Lagen.

In Oberfranken und im Fichtelgebirge haben sich zwei Menschen bei Autounfällen leichte Verletzungen zugezogen. Im Raum Hof und Bayreuth kam es insgesamt zu acht Verkehrsunfällen. Überhöhte Geschwindigkeit auf glatten Straßen war meist die Ursache dafür. Wegen umgestürzter Bäume musste die Feuerwehr mehrmals ausrücken.

In der Woche geht es ungemütlich weiter. Es bleibt weiter kalt und vor allem nass - ab rund 500 Metern droht Schnee. In tieferen Lagen droht Bodenfrost - Glatteis ist nicht ausgeschlossen. Besonders im Süden und Osten bleibt es unbeständnig. Nicht nur Schnee, sondern auch Windböen sind ebenfalls möglich.