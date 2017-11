Wird der Winter 2017 wirklich der kälteste seit 100 Jahren?

Der Winter hat mit voller Wucht zugeschlagen: In den letzten Tagen gab es immer wieder Schnee und vor allem nachts beinahe überall Frost.

Seit Wochen kursieren Meldungen im Netz, dass uns ein Jahrhundertwinter droht und es so kalt wie seit 100 Jahren nicht mehr wird. Doch was ist an den Gerüchten dran? Es handelt sich dabei um eine Falschmeldung. Wie mehrere Medien berichten, wird das laut Jörg Kachelmann und Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ nicht eintreffen.

Zwar gibt es Trends, wie der Winter werden soll, dabei handelt es sich aber um keine genauen Vorhersagen. Der diesjährige Winter soll im durchschnittlichen Temperaturbereich der vergangenen Jahre liegen. Und auch, ob es 2017 weiße Weihnachten gibt, kann noch nicht genau vorhersagen.

So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Derzeit ist es schon kalt, aber es wird noch etwas kälter: Am Wochenende sind sogar tagsüber kaum mehr als 5 Grad drin und nachts droht Bodenfrost. In höheren Lagen könnte es noch deutlich kühler werden. Zwar ist der Winter in Deutschland angekommen, aber von einem Jahrhundertwinter sind wir noch weit entfernt.