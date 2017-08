Wladimir Klitschko beendet seine Boxkarriere!

Er ist einer der erfolgreichsten Boxer der Welt, jetzt macht er Schluss! Wie "Bild" berichtet, beendet Wladimir Klitschko seine Karriere!

+++Breaking+++ Wladimir Klitschko tritt nicht mehr gegen Joshua an und beendet Karriere! Gleich mehr bei @SPORTBILD — Alfred Draxler (@AlfredDraxler) 3. August 2017

Eigentlich sollte der Boxer noch einmal gegen Anthony Joshua antreten. Doch der Kampf findet nicht mehr statt. Noch Ende Juli wurde berichtet, dass die Halle für den Kampf bereits geblockt sei. Doch nun wird klar: An den Gerüchten ist offenbar nichts dran.

Seit 1996 war Wladimir Klitschko im Profisport und konnte in seiner Karriere mehrere Weltmeistertitel erlangen. Zuletzt erlebte er im April aber eine heftige Niederlage gegen Gegner Anthony Joshua. Durch technischen K.o. verlor der Sportler in Runde elf. Schon damals soll er über einen Rücktritt nachgedacht haben. Jetzt geht er mit 41 Jahren in Box-Rente.

Wie es jetzt für den ehemaligen Boxweltmeister weitergehen wird, ist nciht bekannt. Doch der Rücktritt ist ihm sicher nicht leicht gefallen. Halt findet er aktuell aber sicher bei seiner Familie. Mit seiner Freundin Hayden Panettiere hat er die kleine Tochter Kaya. Und die ist für ihn ohnehin das wichtigste im Leben!