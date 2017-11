Wladimir Klitschko & Hayden Panettiere: Traurige Liebes-News

Sind die überhaupt noch zusammen? Gerüchte, dass sich „Nashville“-Star Hayden Panettiere und Box-Profi Wladimir Klitschko längst getrennt haben sollen, häufen sich immer mehr. Der letzte gemeinsame, offizielle Auftritt der beiden war ein Boxkampf im April. Liegt also knapp acht Monate zurück!

Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere getrennt? Jetzt spricht sein Manager!

Auch zur diesjährigen Bambi-Verleihung vor wenigen Tagen erschien der 41-Jährige statt mit seiner Verlobten mit Bruder Vitali. „Sie arbeitet“, erklärte er gegenüber „Bunte.de“ auf die Frage nach ihrer Abwesenheit. Und es ist nicht das erste Mal, dass Haydens Job als vermeintliche Ausrede herhalten musste.

Hayden und Wladimir sind ständig solo unterwegs

Im Gespräch mit InTouch bei den German Boxing Awards verriet der Sportler: „Sie ist heute nicht dabei, weil sie gerade für die sechs te Staffel ‚Nashville‘ dreht – hoffentlich endlich ihre letzte. Es ist nicht immer leicht, wenn sie so viel unterwegs ist und rumjettet.“ Seltsam! Denn eigentlich sollten die Arbeiten an der neuen Staffel längst beendet sein. Immerhin wird die Serie bereits am 4. Januar ausgestrahlt.