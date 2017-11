Wladimir Klitschko & Hayden Panettiere: Wundervolle Neuigkeiten

Jahrelang war der Boxring sein Zuhause – doch nach seinem Karriereende im April setzt Wladimir Klitschko (41) einen neuen Schwerpunkt in seinem Leben: Der Ukrainer widmet sich seiner Familie, wie er im "Closer"-Interview verrät...

Ein Leben ohne Boxhandschuhe – das hätten viele Klitschko nicht zugetraut. Doch nach seiner Niederlage gegen den Briten Anthony Joshua (28) im Wembley-Stadion vor 90.000 Zuschauern machte der gebürtige Ukrainer endgültig Schluss. Und jeder fragte sich: Was soll jetzt noch kommen? Lässt sich der Hüne vielleicht doch noch zu einem Rückkampf hinreißen?

Er tat es nicht. Und ein Grund dafür könnte ausgerechnet seine Familie sein! In der Vergangenheit gab der jüngere Bruder von Vitali Klitschko (46) zu: „Ich war ein Egoist. Es ging immer nur um mich und wieder um mich.“ Ein Zustand, der seine Partnerin Hayden Panettiere (28) sicherlich nicht sonderlich erfreute.

Wladimir Klitschko: "Ich verbringe viel Zeit mit meiner Tochter"

Mit dieser „Kompromisslosigkeit“ ist nun offenbar Schluss. Denn Klitschko gibt den liebenden Familienvater, betont: „Ja, ich verbringe viel Zeit mit meiner Tochter Kaya!“ Also eine Entscheidung gegen seine Passion und für die Familie? „Unsere Tochter ist unser Fundament, und dafür muss man Prioritäten setzen“, so der ehemalige Profisportler, der diese Woche mit dem Bambi in der Kategorie Sport ausgezeichnet wird.

Doch auch wenn er sich aus dem Profi-Sport zurückgezogen hat und seinen beruflichen Fokus unter anderem auf den 2016 von ihm initiierten Studiengang in St. Gallen legt – ganz aufgeben kann Klitschko seine Leidenschaft trotzdem nicht: „Ich trainiere nach wie vor jeden Tag“, gibt er schmunzelnd zu. Und damit ist seine Liebste Hayden Panettiere garantiert einverstanden...