Wolfgang Joop: Heimliche Hochzeit!

Er hat es getan - und zwar still und heimlich! Wolfgang Joop hat seinen Freund Edwin Lemberg geheiratet. Die süße News hat der Designer nun gegenüber "Bunte" bestätigt.

Wolfgang Joop und Edwin Lemberg sind schon seit 2013 verheiratet

Lange hat Wolfgang Joop ein Geheimnis aus seiner Ehe gemacht. Denn er und Edwin Lemberg sind nicht etwa erst gestern den großen Schritt gegangen. Die Hochzeit fand schon 2013 statt! Bisher hat er aber dazu geschwiegen. Jetzt spricht Wolfgang Joop zum ersten Mal über seinen großen Tag. „Dieser Schritt hatte eher rationale Gründe. Mit der Romantik soll man vorsichtig umgehen im Alter“, so der 72-Jährige gegenüber "Bunte". Auf großes Tam Tam hat das Paar verzichtet. Nur vier Gäste waren beim Standesamt dabei und die Kleidung war total leger. „Wir sind auch nicht im Smoking erschienen, sondern mit ganz gewöhnlicher Straßenkleidung. Weiße Tauben oder Schützen in Landestracht gab es auch nicht“, so Wolfgang Joop weiter.

Wolfgang Joop und Edwin Lemberg sind seit fast 40 Jahren ein Paar

Nach seiner Trennung von Ehefrau Karin 1980, lernte Wolfgang Joop Edwin kennen. Seit dem sind die beiden unzertrennlich. "Ich traf Edwin auf einer Fotoreise nach Martinique für die "Für Sie". Edwin war der Assistent von Christoph von Collenberg, einem Fotografen aus Hamburg, und er war hochnäsig und pampig und rotzfrech. Das imponierte mir", schilderte Wolfgang Joop das erste Treffen in seiner Biografie. Der Anfang einer großen Liebe, die nun mit einem Trauschein besiegelt wurde.