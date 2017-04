Wolfgang Petry: Überraschende Fakten über Wolle!

Wolfgang Petry ist eine Schlager-Legende! Mittlerweile hat sich der Sänger zwar aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, doch seine größten Hits wie "Verlieben, Verloren, Vergessen, Verzeih'n" und "Wahnsinn" sind unvergessen und gehören noch heute auf jede gute Schlager-Party.

Auch an seine Markenzeichen - lange Haare und Freundschaftsarmbänder - wird sich jeder Fan des Musikers gerne zurückerinnern. Aktuell tritt sein Sohn Achim mit seinen größten Hits auf. So ganz ist der Petry-Kult also nicht aus der Musikbranche verschwunden!

"Ich fühle mich nicht mehr als öffentliche Person", erklärte Wolfgang Petry 2014 gegenüber der "Bild"-Zeitung. Aber auch wenn Wolle sich heute nicht mehr als Star sieht, hat er trotzdem weiterhin viele treue Anhänger. Bist du auch ein Wolle-Fan? Dann werden dich die Fakten über den Sänger in diesem Video mit Sicherheit überraschen.