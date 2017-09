Wrestling-Legende Otto Wanz ist tot

"Big Otto" ist tot! Der österreichische Boxer, Wrestler und Schauspieler ist im Alter von 74 Jahren nach kurzer Krankheit verstorben. Das berichten zahlreiche Medien.

Otto Wanz feierte sein Wrestling-Debüt schon 1968!

Zu Beginn seiner Karriere brillierte Otto Wanz als Boxer, wurde sogar österreichischer Meister. Doch schon 1968 feierte er sein Debüt in der Wrestling-Welt! Damals stieg er bei der Catch Wrestling Association ein und veranstaltete Turniere, die im Laufe der Zeit weltweit bekannt wurden.

Otto Wanz war der einzige österreichische Wrestling-Champion in den USA

Doch Otto Wanz war nicht nur in seiner Heimat Österreich ein Star. Er schaffte es als Wrestler sogar als einziger Österreicher zum Champion in den USA. Selbst in Japan schaffte Otto Wanz den Durchbruch.

Und als wäre das nicht genug, war er auch in einigen Filmen zu sehen. Otto Wanz stand zum Beispiel für Streifen wie "Hilfe, ich liebe Zwillinge" oder "Panische Zeiten" vor der Kamera.

1990 beendete Otto Wanz seine erfolgreiche Sportkarriere.