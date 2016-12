Xavier Naidoo bekommt eine neue Show!

Er hängte gerade erst seinen Job als Gastgeber bei "Sing meinen Song" an den Nagel und übergab The Boss Hoss das Zepter. Jetzt hat Xavier Naidoo bereits wundervolle Neuigkeiten zu verkünden: Er hat schon längst einen neuen Job an Land gezogen!

Wie DWDL nun berichtet, bekommt Xavier Naidoo nämlich seine eigene Show mit dem Namen "Xaviers Wunschkonzert" auf Sky 1. In der Show singen Xavier und vier Musikerkollegen Songs, die sich die Zuschauer wünschen. Alles natürlich live und mit Band. Außerdem haben die Musiker noch fünf eigene Titel dabei, die sie präsentieren. Und es gibt am Ende der Show sogar etwas zu gewinnen. Der Zuschauer, der sich den beliebtesten Wunschtitel gewünscht hat, gewinnt ein Wohnzimmerkonzert mit einem der Stars.

Am 17. Februar startet die Show. Und Xavier Naidoo ist schon richtig aufgeregt: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Sky. Der Sender Sky 1 ist - wie Naidoo Entertainment - jung am Markt und mutig genug, leidenschaftlich neue, kreative Wege zu gehen. Mit der Show geht für mich ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Als Künstler schätze ich den Live-Moment als solchen." Er freue sich auf eine Show ohne Drehbuch und lange Vorbereitung.