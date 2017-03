"Young Sheldon": "Big Bang Theory" bekommt Spin-Off

Tolle Neuigkeiten für alle Fans der "Big Bang Theory"!

Während die Zuschauer noch bangen, ob die beliebte US-Comedy um eine weitere Staffel verlängert wird, ist es jetzt offiziell: Ein Nerd wird den Fans mit einer eigenen Serie erhalten bleiben!

Wie der Sender CBS heute öffentlich bestätigte, bekommt "Sheldon Cooper" einen eigenen Comedy-Ableger!

Im Spin-Off "Young Sheldon" soll Schauspieler Jim Parsons von den Abenteuern seiner Kindheit als neunjähriges IQ-Genie erzählen.

Wie CBS weiter berichtet, konnte „Big Bang Theory“-Schöpfer Chuck Lorre bereits als Produzent für "Young Sheldon" gewonnen werden, und auch die Besetzung der Hauptrolle steht schon fest!

Jung-Star Iain Armitage (8), der sich in der Serie „Big Little Lies" bereits einen Namen gemacht hat, soll als Mini-Nerd Sheldon Cooper an den Start gehen.

Bereits in der TV-Saison 2017/2018 soll das Spin-Off der "Big Bang Theory" ins amerikanische Fernsehen kommen, es bleibt abzuwarten wann sich auch die deutschen Fans der Nerd-Comedy auf den Ableger freuen können.