Youtuberin Kim Nala: Vagina-Riss nach Hater-Angriff

Es mag komisch klingen, aber für Transgender-Youtuberin Kim Nala hat ihr Geschlechtsteil eine ganz besondere Bedeutung. Denn: Erst vor einem Monat hatte sie ihre letzte geschlechtsangleichende Operation und darf sich nun endlich noch mehr als Frau fühlen - mit einer richtigen Vagina.

Umso schlimmer, dass sie jetzt schon wieder um ihre neu gewonnene Weiblichkeit fürchten musste. Denn: Nach einem Fan-Treffen wurde Kim Nala von zwei Jugendlichen heftig wegen ihrer Sexualität angegangen. Sie kamen ihr gefährlich nahe, drängten sie in eine Ecke. Kim Nala wich zurück und stolperte.

Ekel-Alarm: Youtuberin Tracy Kiss pflegt ihre Haut mit Sperma!

Youtuberin Kim Nala: "Plötzlich war alles rot"

Mit Hilfe eines Freundes konnte sie sich aus der gefährlichen Lage befreien - zunächst scheinbar ohne Verletzungen. "Ich hatte plötzlich so ein Stechen im Unterleib. Aber nach einer halben Stunde war das wieder weg und ich dachte, es sei alles ok", sagt sie in einem Youtube-Video.

Doch zwei Tage später dann der Schock:"Ich war auf der Toilette und habe gesehen, dass plötzlich alles rot war." Eine der OP-Nähte an Kim Nalas Vagina war aufgerissen. "Ich hatte da einen zwei bis drei Zentimeter großen Riss und es hat total geblutet", sagt sie.

Fast hätte Kim Nala notoperiert werden müssen

"Dass diese Naht aufgegangen ist, hat mir unglaublich Angst gemacht." Im Krankenhaus angekommen, stand zunächst sogar der Begriff Not-OP im Raum. Nachdem der Chefarzt sich die Vagina der Youtuberin jedoch angeschaut hatte, gab er Entwarnung: Die Wunde musste nicht noch einmal genäht werden und wird von alleine ausheilen.

Mittlerweile geht es Kim Nala zwar wieder gut - dennoch sitzt der Schock noch tief. Kein Wunder, wenn man so lange auf so eine lebensverändernde Operation hinfiebert und ein kleiner Fehltritt plötzlich alles wieder zu verändern droht.