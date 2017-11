Yvonne Catterfeld: Geheime Entschuldigungsmail an "The Voice"-Teilnehmer

Yvonne Catterfeld: Geheime Entschuldigungsmail an "The Voice"-Teilnehmer

Heute Abend steht der 20-Jährige Julien Alexander Blank in der neusten Show von "The Voice of Germany" auf der Bühne. Es ist nicht sein erster Auftritt vor der Jury. Er wollte bereits letztes Jahr Yvonne und Co. von seinem Talent überzeugen. Ohne Erfolg. Niemand der Coaches drückte auf den Buzzer. Julien war enttäuscht. Doch dann die Überraschung: Yvonne schrieb ihm eine Entschuldigungsmail.

Yvonne möchte sich für die „The-Voice“- Entscheidung erklären

In der Mail möchte sich Yvonne bei dem "The Voice"-Teilnehmer erklären und sich für ihre Entscheidung im vergangenen Jahr entschuldigen. So schreibt sie laut "Bild": „Ich weiß mir leider keinen anderen Weg, als dir auf diesem Weg eine Nachricht vermitteln zu lassen, weil ich den anderen leider verbaut habe. Zwar nicht alleine, aber ich hätte das Blatt wenden können. Es hat sich zwar keiner umgedreht, aber ich möchte, dass du weißt, dass sowohl Michi als auch ich kurz davor waren." Ehrliche Worte die Julien zum Nachdenken anregten. Vor allem die Tatsache, dass sich Yvonne nach einem Jahr an ihn erinnern konnte rührte den 20-Jährigen.

Yvonne Catterfeld zeigt sich ungewohnt frech

Yvonne will Julien von einer zweiten "The Voice"-Teilnahme überzeugen

Desweitern möchte Yvonne den 20-Jährigen Sänger von einer zweiten Teilnahme bei "The Voice" überzeugen. So schreibt sie ebenfalls: "Es war mir eine Lehre für die kommende Sendung. Ich weiß, davon hast du nichts, aber ich glaube, du bist ein Kämpfer und wirst das nächste Mal weiterkommen! Du hast eine geile, kratzige und kräftige Stimme! Ob du nochmal kommst oder nicht, du wirst deinen Weg gehen."

Julien nimmt an "The Voice" erneut teil

Yvonnes ehrliche Worte konnten den 20-Jährigen von einer zweiten Teilnahme überzeugen. So verrät er gegenüber "Bild": "Wünschen würde ich mir natürlich, dass Yvonne sich umdreht, sie ist quasi der Grund warum ich hier bin. Wenn sie sich umdreht, würde mir das schon reichen.“ Ob Yvonnen den 20-Jährigen sofort erkennt und heute Abend für ihn buzzert? Wir können gespannt sein...