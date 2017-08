Yvonne Catterfeld: Seltenes Foto von ihrem süßen Sohn

Yvonne Catterfeld scheint so langsam Gefallen daran zu finden, schöne Momente ihres Privatlebens mit ihren Fans zu teilen. Vor Kurzem postete sie auf Instagram erst ein Foto mit ihrem Liebsten Oliver Wnuk.

Und jetzt legt die 27-Jährige sogar noch einmal nach: Sie veröffentlichte auf der Social-Media-Plattform ein Bild, auf dem sowohl ihr Partner als auch ihr Sohn Charlie zu sehen ist.

#Repost @oliver_wnuk_offiziell ・・・ Wenn einem ein Herz begegnet, sollte man sich wohl reinstellen @yvonne_catterfeld_offiziell #familytime Ein Beitrag geteilt von Yvonne Catterfeld (@yvonne_catterfeld_offiziell) am 15. Aug 2017 um 4:39 Uhr

Yvonne Catterfeld ist mit ihrer Familie im Urlaub

Obwohl dieser nur seinen Rücken in die Kamera hält, ist es ein zuckersüßes Foto. Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk stehen in einem riesigen Herz aus Pflanzen und schauen sich verliebt in die Augen. Die kleine Familie genießt gerade ihren wohlverdienten Urlaub.

Yvonne Catterfeld zeigt sich ungewohnt frech

Yvonne Catterfelds Fans freuen sich, dass die Sängerin sie an diesem tollen Moment teilhaben lässt und freuen sich schon auf weitere Familien-Urlaubs-Fotos.