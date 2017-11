Yvonne Catterfeld: Traurige Trennung! Dieser Abschied fällt schwer

Sängerin Yvonne Catterfeld hat gerade eine traurige Trennung zu verkraften.

Ein Abschied, der ihr wirklich extrem schwer fällt...

Dennoch nahm Yvonne Catterfeld jetzt ihre Kraft zusammen und äußerte sich sogar selbst öffentlich zur Trennung!

Alle Einzelheiten erfahrt ihr im VIDEO!

Yvonne Catterfeld hatte schon häufiger mit Tränen zu kämpfen

Bei "The Voice of Germany" wurde Yvonne Catterfeld zuletzt von der 17-jährigen Schülerin Lara Samira zu Tränen gerührt. Und zwar mit ihrer Performance des Songs "Let It Be".

"Lara Samira erzählt Geschichten mit so einer Echtheit, dass es mich einfach nur umhaut", so Yvonne Catterfeld damals laut "Bild".

Lara Samira hat zuerst nicht einmal gemerkt, dass Yvonne Catterfeld ihretwegen geweint hat. "Erst danach hat man es mir hinter der Bühne erzählt. Da war ich baff. Diesen Moment werde ich sicher mein Leben lang nicht mehr vergessen", sagte die 17-Jährige.

Verständlich. Eine gestandene Sängerin wie Yvonne Catterfeld mit der eigenen Stimme zum Weinen zu bringen ist schließlich so etwas wie ein Ritterschlag für das Mädchen, das bis dahin nur im Schulchor sang...