Yvonne Catterfeld: Wundervolle Neuigkeiten!

Na, wenn diese Nachricht kein Strahlen in das Gesicht von Yvonne Catterfeld zaubert! Sie und ihre Kollegen verzaubern die Zuschauer von "The Voice of Germany" und ernten damit graniose Quoten. Am Donnerstag schalteten sogar so viele Leute ein, wie schon seit 2014 nicht mehr.

"The Voice of Germany": Beste Quote seit 2014

"The Voice of Germany" erreichte einen Martkanteil von 24,9 Prozent. Ein Mega Erfolg für die Castingshow. Und vor allem Yvonne Catterfeld wird von ihren fans gefeiert. Sie ist einer der beliebtesten Jurorinen der Show. Denn nicht nur viele Talente entscheiden sich für ihr Team. Die Sängerin wird auch von den TV-Fans bejubelt.

"Yvonne Catterfeld ist die Beste!"

"Super Team, super Talente und du bist die beste Coach", "Yvonne Catterfeld ist die Beste" oder "Ich hab Yvonne jahrelang unterschätzt...sie ist eine unglaubliche Frau,tolle Persönlichkeit und Musikprofi durch und durch", schreiben die Show-Fans zahlreich in den sozialen Netzwerken.