Zachi Noy: "Zu Hause bin ich ein echter Pascha"

Herzlich willkommen in Herzlia! In der israelischen Provinz lebt „Eis am Stiel“-Schauspielstar Zachi Noy (64).

Wie werden das wohl seine Mitbewohner aufnehmen? Als Zachi Noy gegenüber CLOSER von seinem Leben an der Mittelmeerküste erzählt, macht er gleich klar: „Daheim bin ich ein echter Pascha. Alles, was mit Aufräumen, Kochen oder Ähnlichem zu tun hat, überlasse ich lieber meiner Frau.“

Zachi Noy: Schock-Diagnose vor "Promi Big Brother"-Einzug

Doch die scheint das ihrem Gatten gar nicht übel zu nehmen. Denn das Paar ist seit 35 Jahren glücklich verheiratet, hat zwei Kinder und auch schon Enkel. „Natürlich übernehme ich auch Jobs daheim. Das sind dann mehr die technischen Dinge. Meine Frau und ich haben uns da gut eingespielt in der Zeit“, klärt der Partysänger (aktueller Song: „Geil“) auf. Sein 180 Quadratmeter großes Anwesen verfügt über einen Pool, ein kleines „Eis am Stiel“-Museum im Keller und einen herrlichen Garten. Das Grüne wird Zachi bestimmt fehlen: „Der Garten ist der einzige Fleck, wo meine Frau mir das Rauchen erlaubt. Dementsprechend bin ich oft draußen“, sagt der kleine Israeli. Auf seine Heimkehr darf er sich schon jetzt freuen: „Meine komplette Familie wird ein Grillfest veranstalten“, frohlockt der 64-Jährige.