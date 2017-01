Zooey Deschanel: Sie ist wieder schwanger

Was für tolle Nachrichten! Wie "US Weekly" berichtet, sollen "New Girl"-Star Zooey Deschanel und ihr Ehemann Jacob Pechenik ihr zweites Kind erwarten. Schon im Dezember hatte es Gerüchte gegeben, dass die Schauspielerin erneut schwanger sein könnte.

Der Zeitpunkt für ein zweites Kind wäre auf jeden Fall perfekt. Schließlich kam Töchterchen Elsie Otter bereits im Juli 2015 zur Welt. Und die würde sich sicherlich sehr über ein kleines Geschwisterchen freuen.

Auf eine offizielle Bestätigung der Schwangerschaft muss man aber wohl noch ein wenig warten, schließlich hält die Schauspielerin ihr Privatleben eher bedeckt. Die Hochzeit mit Jacob Pechenik im Juni 2015 und die Geburt ihres Kindes im Juli 2015 machte sie damals erst im August öffentlich.

Wie wird das Baby von Zooey Deschanel heißen?

Ob das neue Baby dann auch so einen außergewöhnlichen Namen bekommt wie ihre große Schwester? Die Schauspielerin und ihr Mann scheinen ja wie viele Hollywood-Eltern einen eher außergewöhnlichen Geschmack zu haben, was Namen angeht. In der "Today Show" verriet sie damals warum der Zweitname ihrer Tochter ausgerechnet Otter lautet: "Wir beide lieben Otter. Sie sind sehr süß und sie sind auch schlau. Sie benutzen Werkzeuge und behalten ihre Lieblingswerkzeuge. Sie halten Händchen während sie schlafen. Es gibt so viele tolle Dinge an Ottern. Sie sind wundervolle Tiere."