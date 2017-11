Zusätzlicher Feiertag in Hamburg - die Mehrheit stimmt zu!

Das wäre ja der Hammer für alle Hamburger! Die dürfen sich jetzt nämlich berechtigte Hoffnungen auf einen Feiertag mehr machen. Die Mehrheit im Verfassungsausschuss hat jetzt zugestimmt!

Hamburg könnte einen Feiertag mehr bekommen!

"Das wäre eine gute Möglichkeit, der von vielen beklagten Feiertags-Ungerechtigkeit zwischen Nord und Süd in Deutschland etwas abzuhelfen", erklärt SPD-Fraktionschef Andreas Dressel. Bis Ende des Jahres soll eine Entscheidung fallen. Denn eines ist noch unklar: Sollte es einen Feiertag mehr geben, ist noch nicht geklärt welcher!

Welcher Feiertag wird es?

Beim Ausschuss herrschte am Dienstag keine Einigung, welcher Feiertag es schließlich sein soll. Die CDU sei für den Reformationstag, den bereits in diesem Jahr erstmals ganz Deutschland feierte. Die Linken wollen dagegen den 8. Mai zum Feiertag in Hamburg machen, den "Tag der Befreiung". FDP und AfD sind für den 23. Mai, den Tag des Grundgesetzes.