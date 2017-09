Zwangsevakuierung! Hurrikan "Irma" rast auf Miami zu

Die Situation spitzt sich weiter zu: Hurrikan „Irma“ fegt derzeit über die Karibikinseln und steuert nun auf Miami zu. In der Millionen-Metropole wurden Zwangsevakuierungen angeordnet.

In der Nacht auf Sonntag könnte der Hurrikan auf den US-Bundesstaat Florida treffen. Der Bürgermeister des Bezirks Miami-Dade ordnete Evakuierungen an. Tausende Bewohner müssen demnach ihre Häuser in der sogenannten Überschwemmungszone A verlassen. Das betrifft auch den beliebten Stadtteil Miami Beach, wo viele Touristen Urlaub machen.

Bewohner außerhalb der Evakueringszone wurden aufgefordert, ihre Häuser zu sichern und es wird empfohlen, diese zu verlassen und sich sichere Unterkünfte zu suchen. „Irma“ ist der stärkste Hurrikan, der jemals im Atlantik gemessen wurde. Mit 300 Stundenkilometern fegt er derzeit über den Ozean. Wenn er am Wochenende auf das US-Festland trifft, könnte das für dramatische Zustände sorgen.