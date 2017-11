Zweijährige Zwillinge nackt an Straßenrand gefunden

Eine 18-jährige Mutter aus Iowa muss sich nun wegen Kindesgefährdung vor Gericht verantworten. Ihre 2-jährigen Zwillinge wurden nackt an einem Straßenrand gefunden. Als die Polizei bei der Mutter eintraf, will sie davon nichts gewusst haben. Ihr drittes Kind befindet sich nun in der Obhut der Großmutter.

Mutter setzt ihr Zwillinge am Straßenrand aus

Nachdem die 18-Jährige ihre 2-jährigen Zwillinge an einem Highway aussetzte, irrten diese unbekleidet umher. Ein Mann fand die Kinder und nahm das Geschwisterpaar mit zu sich nach Hause. Dort verständigte er die Polizei. Wie der Mann berichtet, sei es ein Wunder, dass den 2-Jährigen nichts passierte. Die Temperaturen lagen an dem Tag bei sechs Grad Celsius.

Mutter will davon nichts gewusst haben

Als die Polizei die Identität der Zwillinge herausfand, probierten sie die Mutter zu verständigen. Diese wurde schlafend in ihrer Wohnung aufgefunden. Wie "dailymail.co.uk" berichtet, soll die Mutter von dem Verschwinden ihrer Kinder nichts bemerkt haben. Ihr drittes Kind, welches sich ebenfalls in der Wohnung befand, wurde in die Obhut der Großmutter gegeben. Die 18-jährige Mutter muss sich nun vor Gericht verantworten.