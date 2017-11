Zwei Teenager sterben an Todes-Droge

In Cottbus sind zwei Teenager gestorben. Nun wurde auch die Todesursache bei einer Obduktion festgestellt.

Die zwei 18-Jährigen wurden von einer Bekannten tot in einer Wohnung gefunden. Zunächst war völlig unklar, woran sie gestorben sind. Selbstmord oder auch ein Gewaltverbrechen wurde von den Ermittlern ausgeschlossen.

Die Obduktion ergab nun, dass die beiden Teenies an einer gefährlichen Droge gestorben sind. Zunächst hieß es, dass die beiden an einer Medikamenten-Überdosis gestorben sind. Das wurde dann aber auch ausgeschlossen. Jetzt wurde festgestellt, dass die 18-Jährigen an einer Überdosis Heroin gestorben sind.