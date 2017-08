Zweijährige stürzt in Solingen aus dem Fenster - tot

Tragisches Unglück in Solingen: In einem unbemerkten Moment stürzte ein Kleinkind am Montagabend aus einem Fenster im vierten Stock und starb.

Das zweijährige Mädchen ist 14 Meter in die Tiefe gestürzt, schlug auf dem Straßenpflaster auf und erlitt dabei so starke Verletzungen, dass sie ihnen im Krankenhaus erlag. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ein Nachbar brachte die verzweifelten Eltern mit ihrem schwer verletzten Kind in ein Krankenhaus. Von dort wurde das Mädchen sogar noch mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen - ihr Leben konnten die Ärzte dennoch nicht retten.

Zu dem Unglück kam es, da das kleine Mädchen in einem unbeobachteten Moment offenbar zum Fester hochkletterte. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.