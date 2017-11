Durch die Show "Zwischen Tüll und Tränen" wurde Uwe Herrmann zum Star. Doch jetzt lernt er die Schattenseiten des Ruhms kennen - und zieht bittere Konsequenzen.

„Zwischen Tüll und Tränen“-Star Uwe Herrmann: Bewegende Hochzeits-Beichte

Uwe Herrmann verlangt Eintritt!

Durch den TV-Erfolg kommen immer mehr Frauen in den Laden von Uwe Herrmann, die gar nicht auf Brautkleid-Suche sind, sondern nur den Star sehen wollen. Gegenüber "Bild" erklärt der VOX-Star: "Da ich nachmittags bis zu 1,5 Mio. TV-Zuschauer bei VOX habe, wollen mich viele live erleben. Doch mein Geschäft ist kein Museum, ich bin kein Gorilla im Zoo. Ich musste was gegen die vielen Spaßberatungen von Frauen unternehmen, die weder einen Mann haben, noch in nächster Zeit heiraten wollen."

Jetzt verlangt Uwe Herrmann Eintritt für seinen Laden!

Uwe Herrmann: Pappaufsteller als Trost

Wer jetzt Kleider anprobieren will, muss zahlen! "Für die zeitaufwändigen Braut-Beratungen von Montag bis Donnerstag 25 Euro, freitags und samstags 50 Euro. Selbstverständlich wird die Summe beim Kauf des Brautkleides verrechnet. Für die Abend- und Festmoden-Abteilung gibt‘s weder Termine noch Gebühr", so Uwe Herrmann ehrlich.

Als Trostpflaster für die vielen Damen, die trotzdem ein Foto mit ihm haben wollen, steht übrigens eine Pappfigur vor dem Laden. Doch ob die die Damen wirklich happy macht?